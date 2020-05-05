بعد خفض 13 ألف وظيفة.. تغييرات إدارية في جنرال إلكتريك

قامت "جنرال إلكتريك" بتعيين نبيل حبايب، وهو المدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منصب نائب أول للرئيس في "جنرال إلكتريك"، والرئيس والمدير التنفيذي في "جنرال إلكتريك العالمية" وذلك اعتباراً من الأول من يونيو.

ويخلف حبايب، rachel duan التي قررت مغادرة الشركة كما أعلنت جنرال إليكتريك اليوم.

وكانت جنرال إلكتريك قالت إنها تعتزم خفض قوتها العاملة حول العالم في وحدتها للطيران هذا العام بما يصل إلى 25%، أو حوالي 13 ألف وظيفة، بما يشمل عمليات تسريح طوعية وغير طوعية، عازية ذلك إلى مد فترة برامج تقليل الطائرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وتخفيضات الوظائف هي أحدث صور المتاعب المتزايدة لقطاع الطيران التي من المتوقع الآن أن تستمر حتى 2021، إذ هبط الطلب على السفر جوا للركاب في الولايات المتحدة بنسبة 95%.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة بوينج إنها ستقلص 10% من قوتها العاملة حول العالم، أو ما يعادل 16 ألف وظيفة، إذ أبطأت بعض معدلات الإنتاج، في حين قالت شركة سبيريت إيرو سيستمز هولدينجز، وهي مورد لبوينج، يوم الجمعة إنها ستخفض 1450 وظيفة أخرى.

ونزل سهم جنرال إلكتريك 4% على خلفية انباء خفض العمالة ليسجل 6.23 دولار.

ويأتي خفض الوظائف في جنرال إلكتريك للطيران في إطار وفورات في التكاليف والسيولة بقيمة ثلاثة مليارات دولار أعلنت عنها الشركة الشهر الماضي، وتشمل تخفيضات وظائف سبق الإعلان عنها، بما في ذلك خفض 10% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة جرى الإعلان عنه في مارس.