عمومية الأهلية للتأمين ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عدم موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" لم توافق الجمعية العمومية على صرف مبلغ 2,950,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

ووافقت عمومية الأهلية للتأمين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أداء 2019، المالي وكذلك تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية.

ووافقت الجمعية العمومية على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم، وهم شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون البسام وشركاؤه وشركة عبد الله العظم وسلمان السديري ومصعب آل الشيخ محاسبون ومراجعون قانونيون.

خسارة قوية في 2019

كانت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني قد تحولت للخسارة قبل الزكاة بـ44.2 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح 15.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى أسباب من بينها الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، حيث بلغ صافي المطالبات المتكبدة للعام الحالي مبلغ 143.9 مليون ريال مقارنة بالعام السابق مبلغ 108.6 مليون ريال.

كما ارتفع التغير في مصروف احتياطي عجز أقساط التأمين، حيث بلغ التغير في مصروف احتياطي عجز أقساط التأمين للعام الحالي مبلغ 11.1مليون ريال مقارنة بالعام السابق مبلغ 1.7 مليون ريال، وكذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية، حيث بلغت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي مبلغ 49,5 مليون ريال مقارنة بالعام السابق مبلغ 41.2 مليون ريال.