نمو أرباح "رعاية" بالربع الأول 11% إلى 33 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" ربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول من 2020، إلى 33 مليون ريال مقابل 29.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 11%.

ونمت الأرباح بنسبة 68%، مقارنة بتلك المحققة في الربع السابق 19.6 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول 52.2 مليون ريال، في الربع الأول مقابل 48 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 8.7%.

وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح للربع الأول إلى زيادة صافي إيرادات الشركة للربع الحالي 195 مليون ريال بنسبة 9 % عن الفترة المماثلة، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.