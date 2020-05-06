أرباح "أسواق العثيم" الفصلية تنمو 46% إلى 99.5 مليون ريال

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة نموا قدره 45.69%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغ 99.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 68.33 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى نمو المبيعات بنسبة 21.44% مدفوعاً بزيادة إقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى دخول أول اسبوع من شهر شعبان (موسم رمضان) في الربع الأول من العام الحالي، بخلاف العام الماضي حيث وقع موسم رمضان بالكامل في الربع الثاني، بالإضافة إلى وقف خسائر النشاط الزراعي.