أوبر تلغي 3700 وظيفة بسبب كورونا

أعلنت منصة "أوبر"، الأربعاء، أنها ألغت 3700 وظيفة وسط ركود كبير في عمليات نقل الركاب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويصل الإلغاء إلى حوالي 14% من القوى العاملة في الشركة العملاقة في مجال سيارات الاجرة، لكنّه لا يشمل سائقيها المتعاقدين.

وأعلنت الشركة أيضا أنّ رئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي سيتنازل عن راتبه الأساسي للفترة المتبقية من العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة عشية نشر تقرير أرباح الشركة العملاقة، وبعد تخفيض منافستها الأميركية ليفت عددا من موظفيها بنحو 17%.

وقال دانييل إيفيس من شركة ويدبوش للأوراق المالية إنّ "الخطوة التي تم اتخاذها اليوم لخفض التكاليف قبل إعلان الأرباح غدا هي خطوة مؤلمة لكنها للأسف خطوة ضرورية".

وتابع "على الجانب الآخر من هذا الوادي المظلم من المرجح أن يبدو نموذج أعمال أوبر مختلفا جدا في السنوات القليلة القادمة (على الأقل) ويجب على الشركة ترشيد التكاليف وتصغير عملياتها للتركيز على تحقيق الربحية على خلفية هذا الوضع الجديد".