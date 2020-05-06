بعد كورونا.. دناتا الإماراتية تراجع عملياتها في أستراليا

قالت شركة لخدمات المطارات تابعة لمجموعة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، إنها ستراجع عملياتها في أستراليا بعد استبعادها من برنامج حكومي لإنقاذ وظائف هناك.

وتشمل أنشطة دناتا عمليات أرضية وخدمات للتموين والتجزئة والضيافة.

وأعلنت أستراليا في مارس آذار عن حزمة قيمتها 130 مليار دولار أسترالي لحماية الوظائف من أزمة فيروس كورونا التي أضرت بالاقتصاد.

غير أن الشركات المملوكة لحكومات أجنبية جرى استبعادها من البرنامح الذي يقدم تمويلا للشركات لدفع أجور العاملين.

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ومجموعة الإمارات، التي تضم أيضا بين أصولها شركة طيران الإمارات، مملوكة للصندوق السيادي لدبي.

وقال متحدث باسم دناتا في رسالة بالبريد الإلكتروني مؤكدا تقريرا سابقا في صحيفة فايننشال تايمز "نتيجة لذلك نحن .. مضطرون لإجراء مراجعة متوسطة وطويلة الأمد لجدوى أنشطة دناتا المختلفة في أستراليا".

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم الحكومة الأسترالية للتعقيب.

وحذرت دناتا من أن استبعادها من الخطة يهدد 4500 وظيفة ويعطي ميزة غير عادلة لمنافسيها الذين قالت إنهم لم يحرموا من الإنضمام للبرنامج.