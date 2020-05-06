تراجع أرباح ديزني 91% إلى 475 مليون دولار

تراجعت أرباح شركة ديزني بأكثر من 90% مع إغلاق شبكتها من الحدائق الترفيهية بسبب انتشار فيروس كورونا، لتخسر بذلك 1.4 مليار دولار، معظمها خسائر في قطاع السياحة، الذي يشمل الحدائق الترفيهية والرحلات البحرية ومحلات البيع بالتجزئة.

موضوع يهمك قال مصدران مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا النفطي في الأيام الخمسة الأولى من مايو أيار هبط إلى 8.75 مليون برميل يوميا بما... إنتاج روسيا النفطي يتراجع قرب هدف أوبك بلس طاقة

وقالت الشركة إنها حققت أرباحاً بقيمة 475 مليون دولار في الربع الأول من العام، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% إلى 18 مليار دولار.

وتعاني ديزني أيضاً من إغلاق دور السينما، مما يجبرها على تأخير إصدار الأفلام، وإيقاف التغطية المباشرة للأحداث الرياضية على قناة ESPN التي تمتلك ديزني جزءاً منها.

وبالرغم من ارتفاع مبيعات خدمة البث التي تم إطلاقها مؤخراً Disney Plus حيث بلغ عدد المشتركين فيها 50 مليوناً إلا أن الخدمة لم تحقق أرباحاً بعد.

تخطط الشركة لإعادة فتح متنزهها في شنغهاي الأسبوع المقبل، ولكن "الرؤية محدودة" فيما يتعلق بموعد فتح المتنزهات الأخرى.