سدافكو توزع 81 مليون ريال عن أرباح النصف الثاني

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، أمس الثلاثاء توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الأرباح المزمع توزيعها تبلغ 81.25 مليون ريال، وتصل حصة السهم في التوزيع نحو 2.5 ريال للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.