مساهمو نادك يقرون توزيع سهم مجاني لكل 5 أسهم 

قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اليوم الأربعاء، إن جمعيتها العمومية التي عقدت أمس الثلاثاء أقرت اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 20%.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الزيادة ستكون عن طريق طريق رسملة مبلغ 169.4 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس المال من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال.

وأضافت أنها ستقوم بتوزيع 16.94 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو أن يتلائم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.