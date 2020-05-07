أرباح الأبحاث والتسويق الفصلية تتراجع 19% إلى 65 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، محققة تراجعا في الأرباح بنسبة 19%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح تراجع إلى 64.7 مليون ريال، مقارنة بـ 79.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن السبب في تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 6.8% نتيجة الانخفاض في مبيعات قطاع الطباعة وقطاع النشر وبعض القطاعات الأخرى، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

كما انخفض الربح التشغيلي للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض الربح الإجمالي، وفي المقابل تم ترشيد مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية.