أرباح "زجاج" تتراجع 50% إلى 2.3 مليون ريال

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، محققة تراجعا قدره 50% بصافي الربح.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الأرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع الأول، مقارنة بـ 4.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى خسائر تشغيلية من أعمال نشاط العبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات. كما يعود السبب أيضا إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المسطح بسبب انخفاض المبيعات.