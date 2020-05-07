أرباح سيسكو الفصلية ترتفع 57% إلى 26.6 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الجاري، محققة نموا في الأرباح قدره 57%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح ارتفع إلى 26.6 مليون ريال، مقارنة بـ 16.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة السبب الرئيسي للتحسن في صافي الربح إلى المكاسب المحققة من تطبيق المعيار الدولي رقم (9) للتقارير المالية بقيمة 32 مليون ريال سعودي، حيث تم استحقاقها نتيجة لزيادة تسهيلات عقد الإجارة الحالي في قطاع الموانئ، وزيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 5.8 مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى أنه تم تحقيق صافي الربح على الرغم من انخفاض في إجمالي الربح نتيجة زيادة تكلفة الإيرادات خلال الربع الأول من العام 2020 وذلك بمبلغ 20.3 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الأول من العام 2019.

وأشارت إلى أن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة الإيرادات الخاصة بقطاع الموانئ نتيجة زيادة حصة المشاركة لهيئة الموانئ حسب شروط العقد السابق، بالإضافة الى زيادة التكاليف المباشرة للموظفين والتي تتعلق بعملية دمج الجزء الشمالي من ميناء جدة الاسلامي مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 11.8% مقارنة بالربع الأول من العام 2019.

وأوضحت أن مصاريف التمويل زادت أيضا بسبب تطبيق المعيار الدولي رقم (16) للتقارير المالية وانخفاض طفيف في حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة بمبلغ 2.6 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الأول من العام 2019.