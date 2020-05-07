ارتفاع أرباح أسمنت المدينة 70% بالربع الأول لـ70.4 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت المدينة إلى 70.4 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 41.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 70%.

كما ارتفعت الأرباح بنسبة 24%، مقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق حيث كانت 56.7 مليون ريال.

وحققت أسمنت المدينة أرباحا تشغيلية في الربع الأول من 2020، بلغت 80.4 مليون ريال، مقابل 51.2 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 56.8%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الأول يعود إلى زيادة كمية وقيمة المبيعات والإيرادات الأخرى إضافة إلى انخفاض طفيف في المصاريف الإدارية والعمومية.