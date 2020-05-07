ارتفاع خسائر "تكوين الفصلية" 50% إلى 19 مليون ريال

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" عن تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بحدود 19 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020 بارتفاع بنسبة 49.8% عن نفس الفترة من 2019.

وبلغت الخسارة التشغيلية 5.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة بـ 432 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 1,237.268%.

أما إجمالي الربح فبلغ 25 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 33 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 23%.

وأوضحت الشركة في إفصاح على "تداول "أن سبب زيادة صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع صافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف المالية.

وقالت الشركة إن حدث انتشار جائحة كورونا العالمية غير المعتادة (كوفيد-19) في مطلع 2020م ألقت بظلالها على أعمال الشركة وحرصت شركة تكوين على الفور باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان بيئة عمل صحية ومهنية تحافظ على سلامة وصحة العاملين وتحافظ على استمرارية تشغيل مصانع الشركة.