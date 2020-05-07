بحر العرب تتكبد 1.7 مليون ريال خسائر في الربع الأول 

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، والتي أظهرت تكبد الشركة 1.725 مليون ريال خسائر، مقارنة بأرباح قدرها 127.838 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي لانخفاض قيمة إيرادات الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.99%، وفقا لما قالته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وأضافت أن هذا الانخفاض بسبب إغلاق الكثير من المنشآت والأنشطة التجارية تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المطبقة التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).