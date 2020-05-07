"صناعات كهربائية" السعودية تغلق مصنعين بشكل مؤقت

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية السعودية إغلاقا مؤقتا لمصنعين من مصانعها وهما مصنع شركة محولات الطاقة السعودية ومصنع حوامل الكابلات.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن سبب هذا يرجع إلى إغلاق المدينة الصناعية الثانية في الدمام من قبل الجهات المختصة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن أعمال الشركة سوف تتأثر جراء الإغلاق المؤقت لمصانعها، ويصعب تحديد الأثر المالي في ظل عدم وضوح الإطار الزمني للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.