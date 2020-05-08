رغم خسائرها المليارية.. أوبر متفائلة بما بعد كورونا

قالت أوبر تكنولوجيز إنها ترى مؤشرات مشجعة في الأسواق التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا مع تحقيقها زيادة 14% في الإيرادات، مدعومة بنشاط توصيل الطعام أوبر إيتس.

لكن شركة النقل التشاركي منيت بخسارة إجمالية قدرها 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام، تشمل خفض قيمة بعض استثمارات حصص أقلية للشركة بمقدار 2.1 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز".

وكانت أوبر تعهدت بتحقيق الربحية على أساس معدل قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين بنهاية العام الحالي، لكنها سحبت توقعاتها للعام بأكمله في 16 أبريل، بسبب ما قالت إنه عدم التيقن المتعلق بتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأعلنت الشركة اليوم عن خسارة معدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين قدرها 612 مليون دولار للربع الأول.

وبلغت الإيرادات 3.54 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما ينسجم تقريبا مع متوسط لتقديرات المحللين يبلغ 3.51 مليار دولار، وفقا لرفينيتيف.