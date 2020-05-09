أبل ستبدأ بإعادة فتح متاجرها الأميركية الأسبوع المقبل

أعلنت مجموعة "أبل" أنها ستبدأ تدريجياً إعادة فتح متاجر "أبل ستور" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع احترام إجراءات الوقاية من مرض كورونا كوفيد-19 ومن بينها لزوم وضع الكمامة.

وتخطط الشركة الصانعة لهواتف "آيفون" للبدء بإعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية.

وقالت المجموعة في بيان ورد إلى وكالة فرانس برس "اشتقنا إلى زبائننا ونتطلع إلى توفير الدعم لهم". وأضافت "سنفتح مع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان سلامة الزبائن والموظفين".

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ولا تزال ولاية كاليفورنيا، حيث مقر المجموعة، تعتمد إجراءات عزل صارمة إلا أنها اتخذت قرارات خلال الأسبوع الحالي لجعل بعض الشركات والصناعات تستأنف نشاطها شرط اتخاذ كل التدابير للحماية من الوباء.

وأكدت "أبل" أنها تتابع عن كثب بيانات الصحة وتوجيهات الحكومة لتحدد موعد ومكان إعادة فتح متاجرها.

وستعمد متاجر "أبل ستور "إلى الحد من عدد الزبائن في داخلها مع احتمال اضطرار البعض إلى الانتظار خارجا.

وأوصت "أبل" بإجراء طلبيات عبر الإنترنت مع إمكانية تسلمها في المنازل أو في المتاجر للحد من التواصل.

وأتى قرار "أبل" فيما تتوجه ولايات أميركية عدة إلى تخفيف إجراءات العزل. لكن نتائج الكثير من استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأميركيين لا يزالون حذرين من استئناف النشاطات الطبيعية.