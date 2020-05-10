أرباح أسمنت العربية الفصلية تنمو 21.6% إلى 45.1 مليون ريال

أعلنت شركة الأسمنت العربية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً في الأرباح قدره 21.6%.

وأظهرت بيانات الشركة، المرسلة للسوق المالية السعودية تداول، أن صافي الربح بلغ 45.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 37.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية للشركة الأم وانخفاض خسائر الشركة التابعة في الأردن نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، بالرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع خسائر الشركات الزميلة.