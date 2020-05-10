أرباح "ساكو" الفصلية تتراجع 39% إلى 11.7 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020، محققة تراجعا في الأرباح قدره، 39%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح وصل خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 11.72 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 19.24 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح، يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة للإغلاق الجزئي للمعارض بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الترويجية، وارتفاع في مصاريف البيع و التسويق، وانخفاض في الإيرادات الأخرى، وارتفاع في النفقات المالية المرتبطة بالتزامات الإيجار، وارتفاع في مصاريف الزكاة.