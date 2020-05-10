الملكية الأردنية: ملتزمون بإعادة 22.5 مليون دولار للعملاء

طلبت الخطوط الجوية الملكية الأردنية إعادة جدولة مدفوعات ديون لشركات تأجير الطائرات وللموردين والبنوك لبضعة أشهر، بعد تراجع غير مسبوق في الإيرادات نتيجة فيروس كورونا.

ولم تقدم الشركة أي تفاصيل حول حجم التراجع بالإيرادات منذ أن أغلق الأردن المجال الجوي في الـ18 من مارس، مؤكدة أنها ملزمة حتى الآن بدفع 22.5 مليون دولار للعملاء وهي قيمة التذاكر المرتجعة.. إلى جانب الأعمال التي خسرتها بسبب إجراءات العزل العام.

وأضافت الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها ستطلب مساعدة مالية من الحكومة ضمن حزمة تحفيز لدعم الشركات المتعثرة.