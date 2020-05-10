انكشاف جديد لبنوك إماراتية على ديون شركة متعثرة مملوكة لهندي

لم تمض سوى أسابيع قليلة على أزمة انكشاف البنوك الإماراتية على ديون شركة NMC المملوكة لقطب الأعمال الهندي أر.بي.شيتي، حتى ظهرت أزمة انكشاف جديدة مع شركة أخرى لتجارة السلع مملوكة هي الأخرى لرجل أعمال هندي.

والشركة هذه المرة تعمل بمجال تجارة السلع الأولية وتحمل اسم Phoenix Commodities ومملوكة لرجل الأعمال الهندي غوراف داوان، والتي تسعى لإعادة هيكلة ديونها بعد خسائر تكبدتها بنحو 450 مليون دولار في إحدى عقود التحوط ضد فروق العملة في خضم موجة الاضطرابات العنيفة التي تضرب الأسواق بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن طلب تعثر تقدمت به الشركة القابضة لدى السلطات في جذر العذراء البريطانية.

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والشركة التي يبلغ عمرها نحو 20 عاماً توظف نحو 2500 موظف، وبلغت إيراداتها نحو 3 مليارات دولار في 2019 من تجارة الحبوب والفحم والمعادن.



وأشارت وثيقة تصفية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الشركة المملوكة لرجل الأعمال الهندي عينت Quantuma LLP وKRyS Global كمنسقين لعملية التصفية وتم إخبار الدائنين للشركة في 24 إبريل الماضي.

فيما قالت مصادر لصحيفة "غلف نيوز" الإماراتية إن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على الشركة المتعثرة يتراوح ما بين 350-400 مليون دولار.

ولم تفصح المصادر عن البنوك المحلية بالإمارات التي قد تكون منكشفة على ديون الشركة المتعثرة، فيما أشار تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن عرض اطلعت عليه الصحيفة أن بنوك بريطانية وهي HSBC و Standard Chartered أعطوا الشركة سيولة من خط ائتمان تقدر بنحو 41 مليون دولار للبنك الأول ونحو 105 ملايين دولار للثاني.

وتظهر وثيقة التصفية التي اطلعت عليها رويترز أن الشركة لديها تسهيلات ائتمانية متاحة عبر شركاتها التابعة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

وتأتي الأزمة الجديدة للبنوك الإماراتية في وقت لازالت به أزمة NMC يتردد صداها بالقطاع وكذلك شركتها الشقيقة Finablr والتي كشفت مؤخرا عن قروض سرية لم يتم الإفصاح عنها من قبل بنحو 1.3 مليار دولار.

و Phoenix Commodities هي أحد كبار تجار الأرز بالعالم وباعت العام الماضي نحو 12.5 مليون طن من السلع، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.