رويترز: أرامكو تراجع السعر المتفق عليه بصفقة سابك

تحدثت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء عن قيام رئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، بقيادة محادثات تتركز على إعادة النظر في السعر الذي قدمته أرامكو لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك.

وأضافت رويترز أن من شأن هذه المحادثات إعادة هيكلة صفقة الاستحواذ على سابك والتي تعتبر من أكبر صفقات الاستحواذ في السنوات الأخيرة.

وفي نوفمبر من العام الماضي توصلت شركة "أرامكو" السعودية لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 69.1 مليار دولار.