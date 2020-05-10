إيلون ماسك يتعهد بنقل مقر تسلا خارج كاليفورنيا.. وهذه وجهته

تعهد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، في تغريدة له السبت بنقل مقر شركته المصنعة للسيارات الكهربائية خارج ولاية كاليفورنيا، مشيرا إلى الإحباط من الاستجابة المحلية لجائحة فيروس كورونا.

وكتب الملياردير ماسك في تغريدته "بصراحة، هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير"، قائلا إنه سوف ينقل المقرات إلى تكساس أو نيفادا "فورا".

وقال مليادرير التكنولوجيا البالغ من العمر 48 عاما إن قرار الاحتفاظ بالتصنيع في موقع فيرمونت سيعتمد على "كيفية التعامل مع تسلا في المستقبل".

وأعلنت ولاية كاليفورنيا في الآونة الأخيرة عن تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والتي تشمل فتح قطاع التصنيع الحيوي.

ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الأميركية، أن الهيئة الصحية المحلية في المقاطعة التي بها مقر تسلا قالت إنها لم تعط الضوء الأخضر لشركة تصنيع السيارات لإعادة فتح مصنعها في فريمونت.

وقال ماسك في تغريدات السبت إن تسلا سترفع دعوى قضائية ضد مقاطعة ألاميدا بسبب إجراءاتها.

يشار إلى أن ماسك أصدر في نهاية أبريل/نيسان نقدًا تضمن تعبيرات بذيئة ضد إجراءات الإغلاق خلال مؤتمر عبر الهاتف، حيث وصف بعض القواعد المفروضة للبقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس بأنها "فاشية"