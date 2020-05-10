مساهمو "الخضري" يعزلون مجلس الإدارة 

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، اليوم الأحد، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووافقت الجمعية على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 5.007 % تقريباً من رأس مال الشركة، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وجرى انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنوات، تبدأ من 07 مايو 2020م وتنتهي في 06 مايو 2023م، وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وهم رياص سليمان عمر الخراشي، وسلطان محمد الهاجري، وسعيد جابر على القحطاني، وفواز عبدالله عبدالمحسن الخضري، وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري، وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري.

وأقرت الجمعية، عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 7/5/2020 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 6/5/2023.