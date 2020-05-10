"صناعة الورق" تقدم طلب زيادة رأسمالها بـ 100 مليون ريال

قدمت الشركة السعودية لصناعة الورق، في السابع من مايو 2020 ملف طلب زيادة رأس مال الشركة بـ 100 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأشارت "صناعة الورق" في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية اليوم الأحد إلى "تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح"، مؤكدة أنها "ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن".

كان مجلس إدارة "صناعة الورق" أوصى نهاية أبريل الماضي بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة مليون (100,000,000) ريال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.