"مشاركة ريت" يستحوذ على عقار في دبي بـ 46 مليون درهم

أعلنت شركة مشاركة المالية السعودية بصفتها مديرًا لصندوق مشاركة ريت عن بدئها في إجراءات استحواذ الصندوق على عقار جديد يقع في دبي بقيمة إجمالية 46 مليون درهم.

يأتي إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية اليوم الأحد، بعد أن حصلت على نتائج التقييم العقاري من اثنين من المثمنين العقاريين.

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ويعد العقار المستهدف أحد أكبر مستودعات التخزين الذاتي في منطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أدوار ومجهز بالكامل لنشاط التخزين الذاتي وبمواصفات عالمية.

ويتميز العقار المستهدف بموقعه الاستراتيجي المطل على شارع الشيخ زايد كما يتميز بجودة المستخدم للعقار "المستأجر".

وسيتم إعادة تأجير العقار على نفس البائع المستخدم ("شركة الصندوق لخدمات التخزين الذاتي المحدودة") والمعروفة بالاسم التجاري "The Box Self Storage".

يمتد عقد الإيجار لمدة 25 سنة ملزمة بموجب شيكات مصرفية مدفوعة مقدمًا والمدة قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية.

وتبدأ القيمة الإيجارية السنوية بــ 4 ملايين درهم مع زيادة في القيمة الإيجارية كل 5 سنوات بنسبة 10%.

وتوقعت الشركة استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية في دولة الإمارات خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وكشفت أنه سيجري تمويل الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية.

وقال مدير صندوق "مشاركة ريت" إن الأثر المالي بعد إتمام الاستحواذ سيكون إيجابيًا من خلال زيادة أرباح الصندوق وتقليل مخاطر تدني معدلات صافي الأرباح أو انخفاض إيرادات الصندوق مستقبلًا.

كما أن امتداد عقد الإيجار لفترة طويلة وإلزاميته سيكون له الأثر في تحقيق وفورات نقدية للصندوق.

وعرضت "مشاركة المالية" ملخص تفاصيل العقار والصفقة:

- مساحة الأرض: 5,378.26 متر مربع.

- مساحة البناء: 13,860 متر مربع.

- المساحة التأجيرية: 9,732 متر مربع تقريبًا.

- قيمة الاستحواذ: 46,000,000 درهم إماراتي.

- الدخل السنوي الصافي: 4,000,000 درهم إماراتي.

- نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية: 10% كل خمس سنوات.

- مدة العقد: 25 سنة ملزمة قابلة للتمديد خمس سنوات إضافية.

- ضمانات الإيجار: 48 شيكا مصرفيا مدفوعا مقدمًا لقيمة الإيجار كامل مدة العقد الملزمة.

- عمر العقار: جديد.

- وصف الموقع: يقع العقار في إمارة دبي منطقة جبل علي الأولى ويطل على شارع الشيخ زايد.

- المستأجر: شركة الصندوق لخدمات التخزين الذاتي.

- الغرض من الاستئجار: استخدام العقار لنشاط خدمات التخزين الذاتي.