"نادك" تتحول للربحية بـ18.2 مليون ريال بالربع الأول

تحولت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، إلى الربحية بـ18.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بخسائر 3.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:





الإيرادات:

ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 5.41% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة، مما كان له أثر إيجابي على زيادة حجم مبيعات الشركة، حيث نمت منتجات قطاع الألبان والأغذية بنسبة 5.46% ونمت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 4.68%.





خسارة الأدوات المالية المشتقة:

خلال الربع المماثل من العام الماضي، سجلت الشركة خسائر بلغت 20.77 مليون ريال سعودي على العقود الخاصة بالأدوات المالية المشتقة بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد من قبل البنوك المصدرة لها والتي تم إلغاؤها لاحقاً. لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع الحالي.





تكلفة التمويل:

انخفضت تكلفة التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 26.76% نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القروض والتسهيلات البنكية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.





خسائر الانخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة:

تم تخفيض خسائر الانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بنسبة 10.84% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب انخفاض رصيد الذمم التجارية المدينة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.



على الرغم من التغييرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، هناك عناصر أخرى أثرت سلبًا على صافي الربح للربع الحالي على النحو التالي:





- تكلفة المبيعات:

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 2.11% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة المواد المباشرة نتيجة توقف الدعم الحكومي على علف الحيوانات.





- مصروفات البيع والتسويق:

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 2.95% وذلك بشكل رئيسي بسبب الزيادة في تكلفة التوزيع بسبب الزيادة في حجم المبيعات.





مصروفات الزكاة:

ارتفعت مصاريف الزكاة المقدرة للربع الحالي بنسبة 20.83% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.



وكان للعناصر السابقة مجتمعة الأثر التالي على إجمالي الربح والربح التشغيلي:





- إجمالي الربح:

انخفض إجمالي الربح للربع الحالي بنسبة 0.40% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب الزيادة في نسبة تكاليف المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 2.11%.



- الربح التشغيلي:

انخفض الربح التشغيلي للربع الحالي بنسبة 10.57% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة المبيعات وزيادة في مصاريف البيع والتسويق.