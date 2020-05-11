الخطوط القطرية في مأزق: تعافي الرحلات قد يستغرق 4 سنوات

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، إن الشركة تتوقع أن يشغل المسافرون ما يصل إلى 60% من المقاعد على بعض رحلاتها على مدى الشهرين القادمين مع إعادة بناء شبكتها تدريجيا، لكن تعافيا كاملا قد يستغرق ما يصل إلى 4 سنوات.



وأبلغ أكبر الباكر رويترز "سأندهش للغاية إذا حدث شيء قبل 2023/ 2024".

موضوع يهمك قالت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، إن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر... الخطوط القطرية تؤجل دفع نصف رواتب موظفين 3 أشهر شركات

تقول الناقلة المملوكة للدولة إنها ستبدأ استئناف الرحلات هذا الشهر إلى بعض الوجهات التي اضطرت إلى تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت الخطوط الجوية القطرية، قد أعلنت في نهاية أبريل الماضي، أن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضافت الشركة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءا من أبريل/نيسان، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي".

وقالت إن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".

وهذه ليست الخطوة الأولى من جانب الخطوط القطرية تجاه موظفيها؛ ففي 18 مارس الماضي قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو إن الخطوط الجوية القطرية استغنت بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف فلبيني في قطر.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط القطرية أكبر الباكر قد صرح في نهاية مارس الماضي، أن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.

وحذر من أن السيولة تنفذ، وأن ما لدى الشركة إنما يكفي لمواصلة النشاط "لفترة قصيرة جدا".