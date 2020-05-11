تبوك الزراعية تتسلم قراراً بتملكها 214.7 مليون متر مربع

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار تمليكها قطعتي أرض محياه على مساحة 214.746 مليون متر مربع.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن وزارة البيئة والمياه والزراعة أقرت تمليك الشركة قطعتي أرض الأولى على مساحة 212.487 مليون متر مربع على بعد 53 كيلومترا شمال تبوك غرب سكة الحديد وأسفلت تبوك، والثانية على مساحة 2.259 مليون متر مربع وتقع على بعد 53 كيلومترا شمال تبوك شرق سكة الحديد وغرب أسفلت تبوك.

وأوضحت الشركة أن قرار الوزارة اشترط مصادقة المقام السامي ليصبح ساري المفعول.