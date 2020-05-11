رغم هبوط إيراداتها.. "ينساب" توصي بتوزيع أرباح بـ12.5%

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020.

ليكون بذلك عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500,000 سهم، وبغجمالي المبلغ الموزع 703,125,000 ريال سعودي.

وكانت "ينساب" قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من عام 2020، والتي حققت خلاله تراجعاً في الأرباح نسبته 73.25%.

وأظهرت بيانات الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بلغ 104.5 مليون ريال مقارنة بصافي ربح بلغ 390.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.

وتراجعت إيرادات الشركة 21.5% إلى 1.195 مليار ريال مقارنة بـ 1.522 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.