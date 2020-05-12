شركة أرامكو: إتمام الاستحواذ على حصة في سابك بالربع الثاني

قالت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن استحواذها على 70% من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات سابك من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.

وقالت أرامكو في بيان إلى رويترز "جميع الموافقات التنظيمية الضرورية جرى الحصول عليها. سيصدر إعلان في الوقت المناسب".

وكانت مصادر لوكالة "رويترز" قد كشفت في وقت سابق عن قيام رئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، بقيادة محادثات تتركز على إعادة النظر في السعر الذي قدمته أرامكو لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك.

وأضافت رويترز أن من شأن هذه المحادثات إعادة هيكلة صفقة الاستحواذ على سابك والتي تعتبر من أكبر صفقات الاستحواذ في السنوات الأخيرة.

وفي نوفمبر من العام الماضي توصلت شركة "أرامكو" السعودية لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 69.1 مليار دولار.