ماذا قالت أرامكو للعربية عن أرباح الربع الأول والتوزيعات؟

أكد خالد الدباغ النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، أن الأرقام المعلنة للربع الأول تعكس قوة المركز المالي للشركة في ظل الظروف الحالية العالمية.

وذكر الدباغ في حديث لـ"العربية" أن توزيعات أرامكو للربع الأول تعتبر الأكبر لأي شركة مدرجة في العالم، حيث تنوي توزيع أكثر من 70 مليار ريال في الربع الأول.

وأكد الدباغ أن أرامكو ما زالت ملتزمة بصفقة الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك على أن تنجز الصفقة في الربع الحالي.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

وبينت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 199,882,812,500 بحصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0 %.

وأكدت الشركة أن تاريخ الأحقية هو 21 مايو الحالي فيما تاريخ التوزيع سيكون 18 يونيو القادم.

وتعد توزيعات أرامكو النقدية هي الأعلى لأي شركة مدرجة في العالم.

إلى ذلك، حافظت الشركة على صافي دخل قوي بلغ 62.5 مليار ريال ( 16.7 مليار دولار) في الربع الأول رغم انخفاض أسعار النفط الخام، وانخفاض هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، وخسائر إعادة تقییم المخزون.

وحققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل قدرها 84.1 مليار ريال (22.4 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع التدفقات النقدية التي بلغت 92.0 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019. وقد قوبل انخفاض أسعار النفط الخام وهوامش أرباح التكرير والكيميائيات بتغيرات إيجابية بشكلٍ جزئيٍ في رأس المال العامل.