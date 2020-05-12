ارتفاع أرباح "المتطورة" 100% لـ 8.4 مليون ريال

سجلت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، أرباحاً فصلية بقيمة 8.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2020، بارتفاع 102% مقارنة بأرباح 4.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع أرباحها الصافية الفصلية، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.

وجاء ذلك الارتفاع على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة ووجود خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

وارتفعت الإيرادات الأخرى وانخفضت تكاليف التمويل، بحسب بيان الشركة، كما يأتي ارتفاع الأرباح على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الزكاة التقديرية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.