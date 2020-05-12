ارتفاع خسائر "صدارة" الفصلية إلى 1.27 مليار ريال

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية السعودية، عن ارتفاع الخسائر الصافية لشركتها الأم (صدارة للكيميائيات) إلى 1.276 مليار ريال نهاية الربع الأول 2020.

تأتي هذه الزيادة في الخسائر مقارنة مع خسارة بلغت 1.254 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2019.

وبلغت خسارة السهم في الربع الأول من العام الحالي (0.36 ريال/للسهم).

وبالنسبة للمقارنة بين الربع الأول من العام الحالي، والربع المماثل له من العام السابق، قالت الشركة إن سبب زيادة الخسارة يأتي مع "الانخفاض في مبیعات جمیع القطاعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق".

وأعادت الشركة الإشارة إلى ما سجلته خلال الربع الأخير من العام الماضي، من مخصص انخفاض في قیمة الأصول بمبلغ وقدره 9.2 ملیار ﷼ إضافة إلى أنه لم یكن ھناك تغیرات جوھریة في نتائج العملیات التشغیلیة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق له.