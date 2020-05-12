تكوين تعيد جدولة تمويلات إسلامية بـ 429 مليون ريال

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها اتفاق إعادة جدولة التمويل القائم مع مجموعة بنوك سعودية.

وأوضحت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن تلك الاتفاقية تتعلق بإعادة جدولة الجزء المتبقي البالغ 429.4 مليون ريال من اتفاقية تسهيلات المرابحة البالغ مجموعها 1.3 مليار ريال سعودي والتي سبق توقيعها في 11 مارس 2015، مع مجمع بنوك سعودية وهي البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد.

وأشارت إلى أن سبب إعادة الجدولة هو تحسين التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي للشركة.

وذكرت أن مدة التمويل قبل الجدولة كانت سبع سنوات على أقساط نصف سنوية تبدأ 11/09/2015 وتنتهي في 11/09/2021.

وتصل مدة التمويل بعد إعادة الجدولة خمس سنوات تبدأ من 12/05/2020 وتنتهي في 11/09/2024 ويتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته، هي الضمانات القائمة السابقة والمتمثلة في رهن حصص شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (صافولا لأنظمة التغليف سابقا) وحساب الدخل ورهن حساب الدخل للشركات التابعة لشركة تكوين واستمرارية السند لأمر الموقع، واستمرارية الضمان الاعتباري المقدم من شركة العثمان القابضة.