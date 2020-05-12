"ايكويت" للبتروكيماويات تعتزم إصدار سندات خلال أسبوع

قالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة ايكويت الكويتية للبتروكيماويات تعتزم إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، وهو ما يحيي إصدارا للديون جرى تأجيله في أواخر مارس بسبب تقلبات الأسواق.



وقال اثنان من المصادر إن الإصدار سيتألف من صكوك لأجل خمس سنوات وسندات تقليدية في إصدار بالحجم القياسي، وهو ما يعني أنه لن يقل عن 500 ملون دولار.



وفي أواخر مارس، كانت ايكويت للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات ووحدة من مؤسسة البترول الكويتية، تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات و30 سنة وصكوك لأجل خمس سنوات. وتقول المصادر إنها أجلت تلك الخطط بعد الإخفاق في الحصول على التسعير الذي سعت إليه عقب تقلبات ضخمة في السوق.



ولم ترد ايكويت للبتروكيماويات حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب على الصفقة.



وقال أحد مديري الصناديق عن الصفقة الجديدة "بيع صعب في هذه السوق"، مشيرا إلى ضعف نتائج أعمال الشركة وخلفية صعبة للقطاع.



وقال مصدر إن البنوك التي اختيرت للإصدار الأصلي في مارس هي التي سترتب العملية.



وكانت البنوك التي عُينت في مارس هي سيتي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي والوطني للاستثمار (أن بي كيه كابيتال) وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو.



وأظهرت السوق الأساسية المزيد من الدلائل على التحسن الأسبوع الماضي عندما جمعت البحرين، المصنفة ديونها عالية المخاطر، ملياري دولار في إصدار للدين.