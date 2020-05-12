"مسك" تتحول للربحية بـ300 ألف ريال بالربع الأول

تحولت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" للربحية بـ300 ألف ريال بالربع الأول، مقارنة بخسائر بـ10.6 في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الهوامش الربحية خلال الربع الحالي.

وكانت تراجعت خسائر شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" في 2019، إلى 24.6 مليون ريال في 2019، مقابل 80.1 مليون ريال في 2018، بنسبة تراجع 69.3%.

وبلغت خسائر مسك في الربع الرابع 7.8 مليون ريال.

وقالت مسك إن تراجع الخسائر يعود إلى تحسن الهوامش الربحية خلال العام الحالي، وانخفاض المصاريف.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية للشركة في 2019، نحو 8.7 مليون ريال، مقابل 63 مليون ريال في 2018، بانخفاض في الخسائر 86%.