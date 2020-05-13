مصادر: أرامكو تغلق قرضاً بـ10 مليارات دولار

ذكرت خدمة إل.بي.سي لأخبار الدخل الثابت، وهي جزء من رفينيتيف، أن أرامكو السعودية أغلقت قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار لأجل عام واحد تقدمه مجموعة من 10 بنوك.

وقالت إل.بي.سي إن إتش.إس.بي.سي وإس.إم.بي.سي اليابانية وبنك أبوظبي الأول قادوا العملية، في حين شارك أيضا في القرض بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وجيه.بي مورجان وميزوهو وإم.يو.إف.جي وسوسيتيه جنرال.

وكانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار.

وقالت إل.بي.سي نقلاً عن مصرفي إن القرض، وهو بهامش أولي 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، بخيار مد لمدة عام واحد بناء على تقدير البنوك.

وقال المصرفي إن أرامكو تستهدف الحصول على القرض في سوق السندات بحلول الربع الرابع من العام الحالي.

وكانت أرامكو قد أكدت يوم أمس الثلاثاء إن استحواذها المزمع على حصة الأسهم في شركة صناعة البتروكيماويات السعودية سابك يسير في مساره نحو إتمام الصفقة في الربع الثاني.