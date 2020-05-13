تراجع أرباح مصرف الراجحي الفصلية 7% لـ2.4 مليار ريال

أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققا تراجعا في صافي الربح بنسبة 7.32%.

وأظهرت البيانات المالية، التي أرسلها للسوق المالية السعودية تداول، أن صافي الأرباح بلغت 2.38 مليار ريال، مقارنة بـ 2.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال عبدالله الحامد، رئيس المشورة الاستثمارية في GIB Capital، إن أرباح مصرف الراجحي الفصلية جاءت في نطاق التوقعات ولاتزال المخصصات في الديون المشكوك في تحصيلها مرتفعة. الأمور الإيجابية الأخرى هي نمو محفظة الموجودات بما يقارب 8% ونمو الاستثمارات بما يقارب 8% وكذلك نمو محفظة القروض والسلف بما يقارب 11%".

وتوقع الحامد أن تحمل الفترة المقبلة العديد من التحديات للبنوك السعودية مع انخفاض أسعار النفط ولكن حزمة الدعم التي قدمتها الحكومة السعودية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والأفراد ستكون مفيدة جداً للقطاع البنكي.

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مفاجأة في توقيت الإعلان

بدوره، اعتبر رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، في مقابلة مع "العربية"، أن إعلان نتائج الراجحي شكل مفاجأة من حيث التوقيت، حيث هذه المرة الأولى منذ سنوات يقوم بنك الراجحي في الإعلان عن أرباحه الفصلية بشكل استباقي، في حين جرت العادة بالتأخر قليلا في إفصاح البيانات المالية.

بالمقابل، اعتبر أن الأثر الأكبر لتداعيات فيروس كورونا سيظهر في نتائج الربع الثاني لمصرف الراجحي.

وأرجع المصرف انخفاض صافي الدخل، نتيجة ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 29% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 389 مليون ريال إلى 693 مليون ريال بنسبة 78%. وفي المقابل ارتفع دخل العمليات بنسبة 7%، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وأرباح صرف عملات أجنبية، قابل ذلك انخفاض في دخل العمليات الأخرى.