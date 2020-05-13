إدارة "إن إم سي" تبدأ تفكيك المجموعة.. وتبيع شركة التوزيع

بدأت الإدارة التي تتولى مسؤولية مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، في بيع أصول الشركة، إذ تبحث عن أموال لسداد قروض الشركة، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وقال مسؤولون مشرفون على عملية إعادة هيكلة الشركة التي قامت شركة ألفريز ومارسال بإعدادها، إن الشركة بدأت تطلب عروضا لبيع شركة التوزيع التابعة لمجموعة إن إم سي، وفقا لمصادر مطلعة. وطلبت التقدم بالعروض هذا الشهر، وفقا لمصادر مطلعة.

وتخطط الإدارة للبدء ببيع نشاط الإخصاب المربح التابع للشركة في أسرع وقت خلال شهري يونيو أو يوليو.

وتدرس الإدارة بيع أغلب أصول الشركة، بما في ذلك نشاط المستشفيات، الذي يعد أكبر مقدم للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

وتشير تلك الإجراءات إلى أن إدارة الشركة، بدأت في تقسيم مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، التي كانت إحدى شركات مؤشر فوتسي 100، بقيمة سوقية وصلت إلى 11 مليار دولار.

وقال أحد المصادر المطلعة، إن الإدارة تتحرك بسرعة لبيع أعمال التوزيع التابعة للشركة، وتطالب بسرعة التقدم بعروض شراء. وأضاف أنه لا يوجد قرار نهائي جرى اتخاذه بالفعل، وليس هناك محادثات مؤكدة تثمر عن عملية البيع.

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وقال ممثلون عن شركة إن إم سي، إن الشركة تستشكف العديد من الخيارات فيما يتعلق بشركة إن إم سي للتجارة، التي تتولى أعمال التوزيع، والتي جرى تصنيفها بأنها ليست من الأعمال الرئيسية للشركة.

وأضافوا في بيان: "تتمثل أولوية فريق إدارة الشركة في استقرار الأعمال، والتأكد من استمرار تقديم خدمات الرعاية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة". وتابعوا: "أعمال التوزيع التابعة للمجموعة منفصلة عن العمل الرئيسي للشركة في الإمارات، وهي الأعمال المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية".

وتتولى إن إم سي للتجارة، توزيع منتجات نسله، وفيزر للأدوية، ويونيلفر في الإمارات. وتسوق الشركة أيضا معدات طبية مستوردة، ومواد تعليمية، ومستلزمات مكتبية، ومنتجات بيطرية.