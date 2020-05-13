بـ 14 مليار دولار.. أميركا تستعد لأكبر طرح للأسهم في 6 سنوات

تسعى بنوك الاستثمار التي حصلت على دور في عملية بيع ضخمة قامت بها مجموعة بي إن سي للخدمات المالية (PNC) الأميركية، في تعويض جزء من الإيرادات التي فقدتها هذا العام بسبب غياب الطروحات العامة الأولية.

ومن المتوقع أن تجمع بي إن سي نحو 14 مليار دولار من بيع نحو 34.4 مليون سهم في شركة بلاك روك، وفقا لبيان صدر أمس نقلته وكالة بلومبيرغ.

وحدد بي إن سي، سعر 28.8 مليون سهم من أسهم بلاك روك بـ 420 دولارا للسهم الواحد، فيما وافقت بلاك روك على شراء 2.7 مليون سهم من أسهمها التي تملكها بي إن سي بـ 414.96 دولار للسهم. ويمكن للمكتتبين شراء 2.88 مليون سهم إضافي لشركة بلاك روك، المملوكة لشركة بي إن سي خلال 30 يوما.

ويمنح سعر البيع، خصما يتراوح بين 7.6% و8.7% من سعر إغلاق سهم بلاك روك يوم الثلاثاء عند 454.44 دولار.

وإذا ما قام المكتتبون بشراء الأسهم الإضافية، ستكون إم إن سي قد تخارجت بالكامل من حصتها البالغة 22% بشركة بلاك روك.

وفي حال تنفيذ صفقة البيع البالغة قيمتها 14 مليار دولار، ستكون أكبر عملية طرح أسهم في الولايات المتحدة، منذ الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية في 2014 والذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.

وستحصل بنوك الاستثمار على 140 مليون دولار على أتعاب من تلك العملية، وسط تعطشها للمزيد من الصفقات بعد تأجيل العديد من الصفقات كان آخرها طرح شركة إير بي إن بي.

ووفقا لبلومبيرغ، فإن الرسوم التي تحصل عليها بنوك الاستثمار من الطروحات الأولية تتراوح بين 5 و7% من حجم الصفقة، فيما تبلغ رسوم بيع الأسهم بعد عملية الطرح مثل عملية بي إن سي، ما بين 1 و2% من إجمالي الصفقة.