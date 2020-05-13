16 يونيو.. عمومية "سلامة" تناقش عزل أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منظومة تداولاتي للتصويت الإلكتروني وذلك يوم الثلاثاء 16 يونيو المقبل، لمناقشة طلب عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز 5% من رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الجمعية ستصوت على القوائم المالية للعام الماضي.وفي الوقت الذي ستناقش فيه الجمعية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة بقيمة 1.6 مليون ريال.

وستصوت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16 يونيو المقبل وتنتهي بتاريخ يونيو 2023، وذلك في حال تمت الموافقة على البند السادس.