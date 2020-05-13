تعيين سلطان الهاجري رئيسا لمجلس إدارة "الخضري"

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تعيين سلطان محمد مشاري الهاجري رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وتعيين جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وحول آخر التطورات بخصوص سير إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس. قالت الشركة، في بيان، للسوق المالية السعودية تداول، يوم أمس إنها استلمت رسالة من أمين إعادة التنظيم المالي تفيد بتسلمه إخطارا من مقام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بتحديد موعد جلسة يوم الخميس الماضي وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة.

وأشارت إلى أن الجلسة حضرها الوكيل الشرعي للشركة وفي هذه الجلسة أصدرت مقام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام قرارها القاضي باعتماد القائمة النهائية لمطالبات الدائنين وتم تحديد موعد استلام القرار بتاريخ الأحد الماضي.

واستلمت الشركة، يوم أمس الاثنين، بريدا إلكترونيا من أمين إعادة التنظيم المالي مرفق بها قرار المحكمة باعتماد قائمة المطالبات النهائية.

ونص القرار على أن موعد تقديم المقترح خلال 30 يوما من اكتساب القرار للنهائية.