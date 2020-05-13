"القابضة" تستحوذ على 50% من "الظاهرة" الغذائية

أعلنت شركة القابضة "ADQ" التي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية غير النفطية لاقتصاد إمارة أبوظبي، عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على 50% من شركة "الظاهرة"، إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في منتجات الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.

وسوف تساهم عملية الاستحواذ هذه، الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، في توسيع نطاق استثمارات القابضة "ADQ"، وتعزيزها في مجال الأغذية الزراعية، والتي تتضمن أيضاً استثماراتها في كلٍ من شركة "أغذية" ش.م.ع.، وشركة "الفوعة" وشركة "سلال".

يذكر أن شركة "الظاهرة"، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، تتخصص بزراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية وإدارة سلسلة الإمداد بكافة مراحلها، وتتواجد "الظاهرة" في أكثر من 20 دولة، وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقاً حول العالم، كما يعمل بالشركة 5 آلاف موظف.

وتدير "الظاهرة" أراضي زراعية مروية تمتد على مساحة 350 ألف فدان في مناطق مختلفة من جميع أنحاء العالم، والتي تطل على أنهار متنوعة، مثل الدانوب وكولورادو والنيل، حيث تعتمد أحدث تقنيات وآلات الري والزراعة.