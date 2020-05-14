إدانة 4 أعضاء لمجلس إدارة "المعجل" وتغريمهم 1.5 مليون ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1873/ل. س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/06/17هـ الموافق 2020/02/11م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل.

وهم كلٌ من: جاسم بن محمد بن علي الأنصاري، وعبد الله بن محمد بن سعد الحريقي، وزكي بن منصور بن أحمد أبو السعود، وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان.

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وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الرابعة والأربعين) من قواعد التسجيل والإدراج، المعدلة بموجب المادة (السادسة والستون) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر (شركة مجموعة محمد المعجل)، خلال فترة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع غرامات مالية عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: جاسم بن محمد بن علي الأنصاري: فرض غرامة مالية عليه مقدارها (500,000) خمسمائة ألف ريال.

ثانياً: عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي: فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال.

ثالثاً: زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود: فرض غرامة مالية عليه مقدارها (500,000) خمسمائة ألف ريال.

رابعاً: أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان: فرض غرامة مالية عليه مقدارها (400,000) أربعمائة ألف ريال.