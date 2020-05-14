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الخطوط القطرية  تعتزم تسريح 20% من موظفيها

المصدر: دبي – رويترز
الخطوط القطرية  تعتزم تسريح 20% من موظفيها 
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قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من قوة العمل بها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وقال أكبر الباكر في مقابلة تلفزيونية نشرها صحفي في بي.بي.سي على تويتر أمس الأربعاء "للأسف، سيتعين علينا خفض نحو 20% من قوة العمل".

وقال الباكر إن الخفض "قرار شديد الصعوبة" لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك "بديلا آخر".

كانت رويترز ذكرت في الخامس من مايو أيار استنادا إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46 ألفا و684 موظفا في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس آذار 2019.

وقال الباكر لرويترز في مارس آذار إن الشركة تستنزف السيولة وإنها ستطلب في نهاية المطاف مساعدة حكومية.

كلمات دالّة

#القطرية, #فيروس, #موظفين, #كورونا, #طيران, #تسريح, #خطوط
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