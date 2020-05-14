تراجع أرباح الأندلس العقارية الفصلية 40% لـ12 مليون ريال

أعلنت شركة الأندلس العقارية تراجع أرباحها الفصلية إلى 12.2 مليون ريال في الربع الأول من 2020، مقابل 20.28 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 39.6%.

وتراجعت الأرباح بنسبة 17.4%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق، والتي كانت 14.8 مليون ريال.

وذكرت أن تراجع الأرباح يعود إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف كل من المروة سنتر وبرج سلامة المكتبي خلال الربع الحالي، هذا برغم الارتفاع في إجمالي الإيرادات.

كما أثر انخفاض الربح التشغيلي خلال الربع الحالي نتيجة تراجع حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة، وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية، بالإضافة الى الانخفاض في الإيرادات الأخرى.

وارتفع مصروف الفائدة على التزامات عقود الإيجار وارتفاع تكاليف التمويل والزكاة الشرعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل.