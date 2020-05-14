عمومية "بوان" توافق على توزيع أرباح مرحلية على المساهمين

أعلن مجلس إدارة شركة بوان موافقة الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة.

وتحولت شركة "بوان" إلى الربحية بـ26.6 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر 218.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في وقت سابق إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المالية للعام 2018، تضمنت قيد خسارة انخفاض غير تشغيلي وغير نقدي نتجت عن الانخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 169,8 مليون ريال سعودي ومن الانخفاض في قيمة بعض الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ 19,4 مليون ريال سعودي.

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بنسبة 14.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج أعمال قطاع الصناعات البلاستيكية ابتداءً من 1 يناير 2019، والتي لم تكن مدرجة من ضمن نتائج أعمال العام السابق.

حيث ساهم هذا القطاع بإيرادات بلغت 310.1 مليون ريال سعودي أي ما يمثل 13.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الصناعات الخرسانية بنسبة 30.2% متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع الكميات المباعة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لانخفاض الطلب وشدة المنافسة، انخفضت كميات المنتجات الخشبية المباعة ومتوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية خلال العام مقارنة مع العام السابق.