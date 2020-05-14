عمومية "تشب" تقر عدم الموافقة على توزيع أرباح للمساهمين

أعلنت شركة "تشب" العربية للتأمين التعاوني، عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م من خلال توزيع 10 ملايين ريال سعودي وبعدد 20 مليون سهم، بحيث يكون حصة السهم من التوزيع 50 هللة ونسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الإسمية 5% على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

إلى ذلك، أعلنت الشركة موافقة الجمعية العمومية على العديد من المشاريع المشتركة، منها بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات و الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات.

وأضاف البيان الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركةشركة كي بي أم جي الفوزان وشركائه وشركة بي كي أف إبراهيم أحمد البسام وشركائه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم. بالإضافة للموافقة على صرف مبلغ (3,350,873) ريالا كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2019.